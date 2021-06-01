النفط لقمة 15 شهرا.. وبيانات أمريكية تقسو على الذهب

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 15 شهرا، بينما هبط الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل بيانات أمريكية متفائلة.

وقفز برنت فوق 71 دولارا بدعم من توقعات بارتفاع الطلب على الوقود أثناء الموسم الصيفي للسفر بالسيارات في الولايات المتحدة بينما وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة تدريجية في الإنتاج.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 70.25 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 71.34 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من مارس/ آذار 2020.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 67.72 دولار للبرميل.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تظهر هبوطا قدره 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات صينية تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بأسرع وتيرة هذا العام في مايو/ أيار.

لكن المكاسب قيدتها توقعات بوصول المزيد من الإنتاج إلى السوق.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يشكلون معا ما يعرف بتحالف أوبك+، على مواصلة تخفيف تدريجي لتخفيضات الإمدادات أثناء اجتماعهم اليوم بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعاف في الطلب وزيادة محتملة في الإنتاج الإيراني.

وقررت أوبك+ في أبريل/ نيسان إعادة 2.1 مليون برميل من إمدادات الخام إلى السوق في الفترة من مايو/ أيار إلى نهاية يوليو تموز، متوقعة زيادة في الطلب على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

أسعار الذهب

وهبطت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي 5 أشهر التي سجلتها في وقت سابق من الثلاثاء، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 1899.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأوقية.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في (بلو لاين فيوتشرز) في شيكاغو "الذهب تلقى انتكاسة صغيرة مع مواصلة الأسهم الأمريكية صعودها القوي وبدء عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.. وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع".

وأضاف أن المستثمرين ربما يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية بأسرع من المتوقع.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب.

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

لكن الذهب لقي دعما من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.