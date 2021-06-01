السعودية تشيد بزيارة ولي عهد الكويت: تؤكد العلاقات

أكدت السعودية، الثلاثاء، أنّ زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، إلى البلاد تأكيد على أهمية علاقات البلدين الشقيقين.

وقال الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إنه من المتوقع أن تحقق زيارة ولي عهد الكويت، الأولى له خارجيا منذ توليه المنصب، العديد من الآثار الإيجابية بتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين.

يأتي ذلك من خلال ارتفاع مستوى التنسيق إلى مستوى القيادتين في البلدين في كثير من القضايا السياسية على مستوى المنطقة ومن أهمها, التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إضافة إلى التنسيق المشترك حيال التهديدات الإيرانية في المنطقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حيال إيران واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة عليها.

وتحدث وزير الخارجية في عن العلاقات السياسية بين البلدين وتطورها خلال الأعوام الماضية، ومستوى التقدم والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد أنّ السعودية ترتبط مع الكويت بعلاقات وطيدة ممتدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث انطلق من الكويت لاستعادة الرياض في بداية تأسيس المملكة وتوحيدها، مرورًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

ولعلّ ذلك يتضح جليًا في دور المملكة الحاسم في تحرير الكويت من الغزو العراقي واستضافة الشعب الكويتي في جميع مدن المملكة، لذلك تتسم العلاقات السياسية بمبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين البلدين وبالعمل على التنسيق المشترك حيال العديد من القضايا السياسية والتعاون بما يخدم مصالحهما.

وأوضح أنه فيما يخص مستوى التقدم والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فإن الجانبين السعودي والكويتي يطمحان إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية بأن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2019م بلغ حوالي 8,39 مليارات ريال.

كما بلغت صادرات المملكة إلى دولة الكويت حوالي 7,83 مليار ريال، والواردات حوالي 1,56 مليار ريال, مؤكدا أن البلدين يعملان سويًا على القيام بتفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي الكويتي وذلك بعقد الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة ممكنة.

وعن أوجه التعاون بين المملكة والكويت في ظل جائحة كورونا وجهودهما في مواجهة هذه الجائحة, قال إنه في ظل ما واجهه العالم من آثار جائحة كورونا كان هنالك تنسيق دائم ومباشر وبشكل مستمر بين وزراء الصحة في البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أنه حرصًا من السعودية على استقرار الأسواق الكويتية قامت بمساندة شقيقتها دولة الكويت من خلال استثناء فتح منافذ المملكة البرية والبحرية لمرور شاحنات البضائع المتجهة إلى الكويت عبر أراضيها، واستمرار تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الكويتية، وقد لاقى هذا القرار ترحيب وشكر مجلس الوزراء الكويتي لحكومة المملكة.

وتطرّق الأمير فيصل بن فرحان إلى دور الكويت في العمل مع السعودية لتحقيق أهداف مبادرة ولي العهد "الشرق الأوسط الأخضر" ودعمها المبادرة على المستوى الرسمي، كما أنها لاقت أصداء إيجابية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.