غرق 23 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس

قال الهلال الأحمر التونسي، إن ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وذكر منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر، لرويترز "قوات البحرية التونسية أنقدت 70 مهاجرا، بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا"



وأنقذت البحرية أيضا 39 مهاجرا آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التونسية إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 مهاجرا آخرين في حادث غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 23500 فرد عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، مع انطلاق معظم من وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا من تونس والجزائر.

ولقي أكثر من 120 مهاجرا حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية في حوادث مماثلة قبالة ساحل تونس، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة عدد الرحلات من تونس وليبيا صوب إيطاليا بغية الوصول إلى أوروبا.