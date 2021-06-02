حريق هائل على متن سفينة لوجستية تابعة للبحرية الإيرانية

اندلع فجر الأربعاء، حريق هائل على متن سفينة "خارك" الحربية التابعة للجيش الإيراني قرب سواحل "جاسك".

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن حريقا اندلع في سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك، مشيرةً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأنه تم إجلاء جميع أفراد طاقمها بسلام.

ونقلت الوكالة عن بيان للجيش الإيراني، أن عمليات مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الواقع على خليج عمان.

وفي العام الماضي، أصابت سفينة حربية إيرانية، أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.





وكانت السفينة اللوجستية في مهمة تدريبية قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك، بحسب وسائل إعلام.





وتعد "خارك" أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، وتم شرائها من بريطانيا في عام 1977، وتسلمتها إيران في عام 1984.

والسفينة اللوجستية العملاقة يبلغ وزنها 33 الف طن، وطولها 207 امتار، وقد استبدلت بسفينة، لأرك اللوجستية عام 2013.