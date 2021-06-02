خلال 24 ساعة.. قفزة في إصابات ووفيات كورونا بالمكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4272 وفاة أخرى.

وقال خوسيه لويس ألوميا، رئيس إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن القفزة تأتي بعد إعادة تصنيف عدد كبير من الحالات من مشتبه بإصابتها إلى مؤكدة.



وأشارت بيانات الوزارة يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و420 ألفا و659 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بعد إعادة النظر في الحصيلة، 227 ألفا و840 حالة.

وكانت الحكومة المكسيكية تشير دائما إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى بكثير على الأرجح مما تم تسجيله رسميا.