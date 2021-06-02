سجلت وزارة الصحة في المكسيك، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4272 وفاة أخرى.
وقال خوسيه لويس ألوميا، رئيس إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن القفزة تأتي بعد إعادة تصنيف عدد كبير من الحالات من مشتبه بإصابتها إلى مؤكدة.
وأشارت بيانات الوزارة يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و420 ألفا و659 حالة منذ بدء انتشار الوباء.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بعد إعادة النظر في الحصيلة، 227 ألفا و840 حالة.
وكانت الحكومة المكسيكية تشير دائما إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى بكثير على الأرجح مما تم تسجيله رسميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. قفزة في إصابات ووفيات كورونا بالمكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.