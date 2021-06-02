غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني إثر حريق

غرقت سفينة "خارك" التي تعد من أهم السفن للتدريب والدعم اللوجستي لقوات البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في ميناء جاسك، بعد الفشل في إطفاء الحريق الذي اندلع على متنها.

وقال بيان للمنطقة الثانية للبحرية الإيرانية، التي تتمركز في ميناء جاسك، إن "سفينة خارك غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها".



وتابع البيان العسكري، أن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التي استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مضيفة أن "سفينة خارك العسكرية تم استخدامها في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، كشفت القوات البحرية التي تتمركز في ميناء جاسك عن اندلاع حريق كبير على متن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.

وذكر البيان المقتضب، الذي نشره موقع الجيش الإيراني من دون الكشف عن أسباب الحريق، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ وإجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات".

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في عام 1984.