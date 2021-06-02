أغلى شاحن للهواتف في العالم.. Valet 3 مصنوع من الذهب: كم سعره؟

أطلقت شركة "فولونيك" الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد المصنوع من الذهب بسعر يبلغ 250 ألف دولار أمريكي. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد يمتاز بجسم مصنوع من الذهب عيار 18 بوزن يبلغ نحو 1.5 كجم، بينما يكتسي السطح بصوف الفيكونيا الفاخر. ويدعم الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد معيار الشحن Qi ويشتمل على 18 ملف شحن ويتيح إمكانية شحن حتى 3 أجهزة في وقت واحد بقدرة 7.5 واط لكل جهاز، مثل السماعة اللاسلكية أبل AirPods Pro والهاتف الذكي سامسونج Galaxy S20 والحاسوب اللوحي أمازون Fire HD 8. ويشتمل الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد على 3 لمبات LED بالجانب الأمامي، والتي تشير إلى شحن الأجهزة.

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