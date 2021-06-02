نجل رئيس إسرائيلي سابق.. إسحاق هرتسوغ خلفا لـ"ريفلين"

انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسحاق هرتسوغ، رئيسا للبلاد، خلفا لرؤوفين ريفلين.

وتنافس على المنصب كل من إسحاق هرتسوغ ومريام بيرتس، وهي المرة الأولى منذ 48 عاما، يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما عضو كنيست حالي.

وسيصبح هرتسوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل بعد حصوله على 87 صوتا من أعضاء الكنيست، في اقتراع سري جرى بكامل هيئة البرلمان.

أما ميريام بيرتس، الحائزة على جائزة إسرائيل، فحصلت على 27 صوتا فقط.

وبفوزه، أصبح هرتسوغ أول رئيس لأب تولى المنصب نفسه وهو حاييم هرتسوغ الذي كان سادس رئيس لإسرائيل.

وولاية الرئيس الإسرائيلي هي 7 سنوات متواصلة غير قابلة للتجديد.

ويعرف هرتسوغ بمواقفه المؤيدة للسلام مع الفلسطينيين.