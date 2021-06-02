بعد غضب عارم.. تونس تنفي مخطط "تمليك القطريين"

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، الأربعاء، أن بلاده لا تخطط لتمليك الأراضي التونسية لقطر أو لغيرها من الدول.
وجاء هذا التصريح بعد أن احتج نشطاء تونسيين على وجود نية لدى الحكومة لتمليك القطريين للأراضي التونسية.
وتداولت وسائل إعلام محلية تصريحات لهشام المشيشي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى قطر حيثت أكدت أن حكومته تخطط لتمليك القطريين للأراضي التونسية.
وعلى إثر ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حالة غضب من تصريحات رئيس الحكومة لصحيفة" لوسيل" القطرية.
كما أثار حوار المشيشي موجة من الانتقادات، واعتبر التونسيين أن هذه العملية "خطا أحمر ومساس بالسيادة الوطنية".
وفي سياق رده على ذلك أوضح المشيشي، أنه أكد للصحيفة القطرية، التي أجرت معه حوارا صحفيا، أنه يجب رفع القيود على المستثمرين من خلال إبرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم.
وقال إنه شدد على "ضرورة رفع كل القيود أمام الاستثمارات.. وتحدثت عن وضعية الأراضي الدولية المهملة والتي تعرف وضعية سيئة جدا وإن هناك إمكانيات للشراكة مع المستثمرين القطريين وكل المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي في إطار عقود طويلة المدى".
وكان المشيشي قد أدى زيارة إلى قطر خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مايو الماضي، أثارت جدلا واسعا في تونس بسبب ارتباطها بالزيارة السرية التي أداها زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي إلى قطر.
ويصف المشيشي زيارته إلى قطر بالناجحة دون أن يكشف عن اتفاقيات اقتصادية مبرمجة.
وعمقت تلك الزيارة- بحسب مراقبين- الأزمة السياسية في تونس حيث رأوا أنها جاءت بتكليف من زعيم الإخوان راشد الغنوشي في محاولة لإظهار أن الحكومة التونسية تصطف وراء الحلف القطري التركي لاسيما بعد أن أظهر قيس سعيد معاداته للتيارات الإخوانية في المنطقة.
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