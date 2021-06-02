انفجار بموقع تابع لـ"حماس".. ومقتل فلسطينيين اثنين

قتل فلسطينيان اثنان، مساء الأربعاء، أثناء تفكيك جسم متفجر بموقع تابع لحركة حماس بقطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية بغزة إن "فلسطينيين قتلا بانفجار داخل أحد مواقع التابعة للفصائل الفلسطينية، وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات القصف الإسرائيلي".
وذكر مصدر محلي أن "ناشطين من كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، قتلا أثناء تفكيك أحد الأجسام التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال التصعيد الأخيرة على غزة".
ونفذت إسرائيل على مدار 11 يوما بدءا من 10 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة سمتها "حارس الأسوار" ألقت خلالها آلاف المقذوفات النارية، ما أدى لمقتل 256 فلسطينيا وإصابة قرابة 2000 آخرين، في حين قتل 12 إسرائيليا جراء صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل.
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