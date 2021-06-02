أمر مرعب.. ماذا وجد هاري وميجان قرب منزلهما؟

عُثر على عظام بشرية على مسافة أمتار قليلة من قصر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن منسقي الحدائق في المنطقة اكتشفوا العظام الأسبوع الماضي على بعد 320 مترا فقط من منزل هاري وميجان في تلال مونتيسيتو في مدينة سانت باربارا، بولاية كاليفورنيا.

وأشارت الشرطة إلى أن العظام هي لأحد السكان الأصليين الذين عاشوا في المنطقة منذ قرون، ومن المنتظر أن يحدد طبيب شرعي عمرها.

وتم العثور على الهيكل العظمي غير المكتمل على عمق بين 2 و 3 أقدام.

وبحسب الصحيفة البريطانية فيُعتقد أن "العظام تعود إلى أحد أفراد قبيلة شوماش الذين عاشوا في المنطقة عام 700 ميلادية".

وقال مصدر للصحيفة، إنه : "توقف العمل على الفور في العقار وتم استدعاء رجال الشرطة.

وأكدت راشيل زيك، المتحدثة باسم عمدة مقاطعة سانتا باربرا، أن الاكتشاف لا علاقة له بالعائلة المالكة.

وعقب تخليهما عن واجباتهما الملكية العام الماضي، انتقل هاري وميجان إلى كندا ثم الولايات المتحدة، واشتريا هذا القصر المكون من تسع غرف نوم و16 حماماً، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.