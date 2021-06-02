الإفلاس يطارد شركات تركيا.. إغلاق إحدى أشهر العلامات التجارية

انضمت العلامة التجارية التركية الشهيرة برناردو Bernardo إلى قائمة الشركات التي أصابها الإفلاس في تركيا.

فقد أعلنت إحدى المحاكم بإسطنبول، إفلاس الشركة التجارية المهمة لقطاع الأواني الزجاجية في البلاد،وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون" التركية المعارضة ،الأربعاء.

ووفق الموقع ، تم تفويض مكتب إفلاس المدينة الأول فيما يتعلق بإجراءات تصفية الشركة.

وتنضم برناردو إلى قائمة الشركات التي ضربها الإفلاس بالبلاد، في خضم أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عدة أعوام، لكنها تعمقت مع تفشي فيروس كورونا؛ لتتوالى أخبار الإفلاس واحدًا تلو الآخر.

وتأسست "برناردو" عام 1984 من قبل جونار سوزان وأبنيه، نور الدين وعمر سوزان، من افتتاح متجر للأواني الزجاجية في شارع بغداد، الشهير بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وبدأت الشركة، التي اكتسبت مكانة قوية في القطاع بمرور الوقت، بالانتشار إلى أن افتتحت 122 متجراً و 150 نقطة بيع في مختلف أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020 في تركيا سجلت رقما قياسيا، تجاوز عددها 10 آلاف شركة.

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس.

ووفق ما ذكرته التقارير في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.