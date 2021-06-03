آيسر تكشف عن أول لاب توب صديق للبيئة

كشفت آيسر التايوانية النقاب عن اللاب توب Aspire Vero الجديد، الذي يركز على الاستدامة.

ويأتي غطاء الجسم للجهاز الأول للشركة مصنوعا من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة تصل إلى 85%، كما أن كرتون عبوة التغليف مصنوع من ورق معاد تدويره.



ولم تفصح الشركة عن الكثير من المواصفات الفنية لجهاز اللاب توب الجديد سوى أنه ينبض بداخله معالج إنتل من الجيل الحادي عشر مع قرص صلب M.2-SS سعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى منفذ USB-Type-C ومنفذي USB-Type-A ومنفذ HDMI-2.0.

ولم تفصح آيسر أيضا عن موعد طرح أو أسعار اللاب توب Aspire Vero الجديد.

لاب توب للاستخدامات الشاقة

ونهاية شهر أبريل نيسان الماضي، أعلنت الشركة عن إطلاق لاب توب جديد وحاسوب لوحي جديد من سلسلة Enduro Urban المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة أن أجهزتها الجديدة تجمع ما بين الخصائص القوية المميزة للأجهزة، التي يتم استعمالها في الهواء الطلق والتصميم الأنيق.

ويأتي اللاب توب Enduro Urban N3 بوزن 1.8 كجم ولا يتعدى سُمكه 2.2 سم ويزخر بشاشة قياس 14 بوصة وتعمل بدقة 1080 بيكسل مع درجة سطوع تبلغ 450 نيت، وعلى الرغم من أن جسم الجهاز الجديد ليس مدمجا، إلا أنه يمتاز بخصائص أكثر قوة تتناسب مع الاستخدامات الشاقة.

وتروج الشركة التايوانية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال ميزة مقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IP53؛ حيث إنها قامت بحماية جميع منافذ التوصيل والسماعات ولوحة المفاتيح، بالإضافة إلى توافر فتحة لخروج المياه ومروحة مقاومة للماء، علاوة على أنها قامت بتقوية الحواف الأربع بجهاز اللاب توب لتحمل السقوط على الأرض.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج ميديا تيك MT8167A ARM-SoC رباعي النوى، بالإضافة إلى بطارية سعة 6000 مللي أمبير ساعة وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 5 ميجابيكسل مع دعم تقنية البلوتوث وتقنية الواي فاي.

وأعلنت آيسر عن طرح اللاب توب Enduro Urban N3 في الأسواق العالمية بدءا من يونيو/حزيران الجاري بسعر يبدأ من 799 دولارا أمريكيا، ولكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص موعد طرح الحاسوب اللوحي Enduro Urban T1 الجديد أو أسعاره المتوقعة.