سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 يونيو 2021.. تراجع وصراع مؤسسات

هدأ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 3 يونيو 2021 في السوق السوداء، وسط صراع مؤسسات في لبنان.

ويتم تداول الدولار في السوق السوداء اللبنانية بسعر صرف يتراوح بين 13030 - 13080 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي مقابل 13040 - 13090 ليرة لبنانية لكل دولار أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء، أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار، دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

قرار جديد

كما أصدر القضاء اللبناني قراراً أمس الثلاثاء ألزم فيه المصارف بوقف التسديد بالليرة اللبنانية للحساب المفتوح بالدولار.

وقرر مجلس شورى الدولة اللبناني وقف المصارف لتنفيذ التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح لديها بالدولار الأمريكي ملزماً التسديد بالعملة الأجنبية.

وكان مصرف لبنان أصدر تعميماً في أبريل/نيسان العام الماضي، يحمل الرقم 151 يسمح فيه للعميل المودعة أمواله بالدولار، أن يسحبها بالليرة اللبنانية "وفق سعر السوق"، على أن لا تتعدى تلك السحوبات كحد أقصى مبلغ 5000 دولار شهرياً، وذلك فقط عند طلب العميل.

ويجتمع اليوم ميشال عون رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان لفض نزاع بين المؤسسات بشأن الدولار.

تذاكر الطيران

كما قررت شركة طيران الشرق الأوسط، الناقلة الوطنية في لبنان بيع تذاكر السفر داخل البلاد بالدولار وفقا لسعر صرف قياسي يحدده البنك المركزي.

وكان شراء تذاكر الطيران وسيلة تُمكن المواطنين من السحب من حساباتهم الدولارية بالبنوك المحلية.

والقرار الجديد سيُطبق فقط على التذاكر التي تُشترى داخل لبنان، بما يعني أن ثمن التذاكر لن يستند بعد الآن إلى سعر صرف أدنى ومحكوم للدولار.

وسيكون سعر التذاكر التي تُشترى في لبنان مستندا إلى السعر القياسي للمصرف المركزي الذي أُطلق هذا الشهر والبالغ حاليا 12 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار.

وسعر الصرف القياسي أقرب إلى سعر السوق غير الرسمية من سعر رسمي يبلغ نحو 3900 ليرة لبنانية لأصحاب الحسابات الدولارية في البلاد.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.