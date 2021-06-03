رقصت مع بوتين.. وزيرة نمساوية سابقة تدخل "عرين القيصر"

بعد أعوام من رقصة وانحناء أمام فلاديمير بوتين، باتت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، طرفا في إدارة شركة روسية عملاقة.

وأعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنيفت"، في نهاية اجتماع لهيكل الإدارة، مساء الأربعاء، تعيين كنيسل، عضوا في مجلس الإشراف، جنبا إلى جنب مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر الذي ينتمي للمجلس المكون من 11 عضوا.

وأصبحت كنيسل معروفة عالميا في 2018، حين رقصت مع الرئيس الروسي خلال حفل زفافها في النمسا، حيث كان الأخير ضيف شرف الحفل.

ومنذ ذلك الوقت، انتشرت صورة لبوتين وكنيسل يرقصان معا في جميع أنحاء العالم، وتسببت في إثارة كثير من الجدل، خاصة بعد أن عمدت وزيرة الخارجية النمساوية حينها على تحية الرئيس الروسي عبر ثني أحد ركبتيها.

وأمام الجدل المتزايد وقتها، دافعت كنيسل عن نفسها قائلة "الرئيس الروسي قدم التحية، ورددت عليها، ولا أرى أي إشارة للخضوع في طريقة تحيتي".

وشغلت كنيسل منصب وزيرة خارجية النمسا في الفترة بين 2017 و2019.

وفي مايو/ أيار 2020، أصبحت الخبيرة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، كاتبة في المؤسسة الإعلامية الروسية المملوكة للدولة "روسيا اليوم"، ثم شغلت أمس عضوية مجلس الإشراف في شركة النفط الروسية.

ويشغل شرودر عضوية مجلس الإشراف في الشركة الروسية منذ 2017.

وبلغت مبيعات شركة "روسنيفت" الروسية 80 مليار يورو في عام 2019، وهي واحدة من أكبر الشركات الروسية، إذ يعمل بها 330 ألف موظف، وتملك علاقات متشابكة للغاية مع الكرملين.