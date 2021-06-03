العراق يفكك شبكة لـ"داعش" ويعتقل 4 إرهابيين

أعلنت وكالة المخابرات والتحقيقات في وزارة الداخلية العراقية، الخميس، تفكيك شبكة إرهابية تابعة لـ"داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت وكالة المخابرات والتحقيقات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كمجموعة إدارية تعمل داخل كركوك".



وأوضحت أن "المجموعة الإرهابية تقوم بتوفير احتياجات عصابات داعش الإرهابية من مواد غذائية وأجهزة اتصال، وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل داعش بالإضافة إلى نقل العناصر الإرهابية داخل مدينة كركوك وخارجها".

وأشارت إلى أن "الموقوفين من المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقًا لقانون الإرهاب"، مضيفة "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".

وقبل أكثر من أربع سنوات، أعلنت بغداد القضاء على داعش الذي اجتاح أراضيه عام 2014، لكن فلول التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تمثل تهديدا أمنيا.

واستعاد "داعش" تكتيكاته السابقة باعتماد الهجمات الإرهابية، قابلتها بغداد برفع وتيرة عملياتها الأمنية والعسكرية، بمساندة من قوات التحالف الدولي، لمطاردة فلول التنظيم.