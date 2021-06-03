"جامعة خليفة" تنظم المؤتمر الدولي للطاقة النووية أكتوبر المقبل

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعمال " المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 " خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل.
وذلك بمشاركة خبراء دوليين في مجال الطاقة النووية وبهدف مناقشة اتجاهات قطاع الصناعة مستقبلا.
ويرعى المؤتمر - المقرر عقده في حرم جامعة خليفة في أبوظبي - كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإضافة لمؤسسات متخصصة في مجال الطاقة النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا واليابان.
ويسعى المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 إلى توفير منصة لقادة الطاقة النووية لتبادل المعلومات وتقديم نتائج أعمالهم ومراجعة الوضع الراهن للقطاع الصناعي ومناقشة اتجاهاته مستقبلا والمتطلبات اللازمة للتوسع في أنظمة محطات طاقة نووية جديدة في جميع أنحاء العالم.
وتختتم فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 بمسابقة للطلبة تلخص أهداف المؤتمر وتركز على حيثياته.
وتواصل جامعة خليفة دورها في ريادة عملية التطوير التي تعزز رأس المال البشري للقطاعات الإستراتيجية في الدولة بما في ذلك قطاع الطاقة النووية. وخرجت الجامعة ما يزيد على 380 إماراتيا ومتخصصا دوليا في مجال الهندسة النووية من ذوي الخبرات المؤهلين لصناعة التغيير في قطاعات الطاقة في الدولة.
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