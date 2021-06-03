مقتل امرأة وإصابة 5 أطفال في غارة كينية داخل الصومال

قتلت امرأة وأصيب أطفالها الخمس، الخميس، في غارات كينية داخل الأراضي الصومالية.
وبحسب وسائل إعلام صومالية، أسفرت الغارات عن مقتل امرأة وإصابة أطفالها الخمس بمنطقة عيل عدي في محافظة غدو جنوبي الصومال .
ونقل تقارير إعلامية عن مصادر محلية قولها إن الضحية تدعى زهرة آدم ورسمي، وقد استهدفت الغارة منزلها.
بدوره، قال أحد سكان المحليين بمنطقة عيل عدي، في تصريح لإذاعة محلية، إن "القصف استهدف منازل مدنيين، حيث قتلت أم وأصيب خمسة أطفال جراء غارات القوات الجوية الكينية".
وبحسب المصادر نفسها، نقل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم حالات حرجة، فيما لم يصدر أي تعقيب من السلطات الكينية أو الصومالية حول الغارات.
وغالبًا ما تتسبب الضربات الجوية الكينية المتكررة داخل الصومال بوقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين بالمناطق المستهدفة.
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