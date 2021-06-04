"السيادة السوداني" يوضح تطورات المفاوضات مع الحركة الشعبية

كشف مجلس السيادة السوداني، مساء الخميس، عن أخر تطورات المباحثات الثنائية مع الحركة الشعبية شمال حول إيجاد حلول للقضايا المختلف عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المهندس خالد عمر، إن المفاوضات شارفت على الإنتهاء من مراجعة المواقف المتبادلة، مؤكدا أنها تسير بصورة جيدة.



وأضاف عمر، أنه خلال جلسة التفاوض المسائية التي استمرت لمدة 10 ساعات، بحثت الحد الممكن من النقاط التي تثير خلافات بين الجانبين.

وتابع قائلًا: "التفاوض سيستمر صباح الجمعة بذات الجدية والإقبال من أجل استكمال هذا الحوار".

ووصف الناطق الرسمي النقاش خلال جلسة الخميس بأنه أتسم بالعمق والصراحة والوضوح والنفاذ لجذور الأزمة،

وعبر الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي عن أمله في إنهاء كافة أشكال العنف وأن يسود صوت السلمية والتغيير الديمقراطي والحوار بين كافة المكونات وصولاً للسودان الذي ننشده.

من جانبها قالت الوساطة الجنوبية نطمئن الجميع بأن هناك تقدماً ملحوظاً في عملية التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لإيجاد الحلول للقضايا المختلف عليها.



وأكد مقرر الوساطة د. ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب الجلسة التفاوضية، تبقت جزئية خاصة بالدستور والقضاء"؛ مشيراً إلى مواصلة الحوار في هذه النقاط في جلسة اليوم الجمعة.

وعلى الصعيد الأخر، قال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، كوكو محمد جقدول إنه تم التوافق على معظم النقاط المتباينة، معلنا عن رغبة الطرفين في الوصول إلى حل شامل.

واضاف جقدول" لقد سادت المباحثات مع الوفد الحكومي روح ايجابية مما يشير الى إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

مبينا أنه تمت مناقشة أغلب النقاط في رد الحكومة على ورقة الحركة الشعبية.

وجدد جقدول عزم وإرادة الطرفين على التوصل للسلام المنشود.