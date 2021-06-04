سماء غزة مجددا.. إطلاق نار مكثف تجاه "مسيرات" إسرائيلية

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الجمعة، النار تجاه طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، ظهرت في أماكن مختلفة في سماء مدينة غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية، أن الفصائل المسلحة قامت بإطلاق النار بشكل مكثف تجاه الطائرات المسيرة، وأفادت مصادر محلية عن إسقاط اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة.
وبدأ، صباح الجمعة 20 مايو/أيار الماضي، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما في قطاع غزة.
وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى، في شهر رمضان الماضي.
وتعد "كواد كابتر" من نوع المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ويتم تسييرها إلكترونيا عن بعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.
وتستخدم هذه الطائرات بالأساس لأغراض التصوير، لكن الاستخبارات والجيش الإسرائيليان بدءا باستخدامها ميدانيا بقدرات هجومية أيضا، نظرا لقدراتها على التخفي، كما استخدمت بشكل واسع في إطلاق الغاز على المتظاهرين خلال مسيرات العودة.
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