اعترافات لمدة ساعة.. معارض "طائرة بيلاروسيا" يقر بجرائمه ويشيد بالرئيس

عرض التليفزيون الحكومي في بيلاروسيا مقابلة مع معارض مسجون، وهو يعترف مجددا بجرائمه المزعومة، ويشيد بالرئيس الكسندر لوكاشينكو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، بثت قناة "أو إن تي" المملوكة للدولة مقابلة مدتها ساعة مع رومان بروتاسيفيتش، اعترف فيها بتنظيم احتجاجات، وقال إنه "يحترم تماما" الرئيس.



ونقلت بلومبرج عن باريز هاريتسكي المتحدث باسم رابطة الصحفيين في بيلاروس عبر الهاتف من مينسك قوله إن "محتوى هذه المقاطع المصورة، لا يمكن أخذها على محمل الجد".

وقال إننا "لا نعرف الظروف التي يحتجز فيها بروتاسيفيتش، ولا نعرف التهديدات التي يتعرض لها، والوعود التي ربما يتلقاها، بينما يواجه العديد من العقوبات".

وألقي القبض على بروتاسيفيتش الشهر الماضي برفقة صديقته صوفيا سابيجا بعد أن أجبرت بيلاروس رحلة طيرانهما من اليونان إلى ليتوانيا على تغيير مسارها إلى مينسك.

وقد يواجه عقوبة طويلة بالسجن تصل إلى 15 عاما لدوره في الاضطرابات التي هزت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل العام الماضي.



والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستعيد فرض عقوبات على 9 شركات حكومية بيلاروسية.

وردت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر منع شركات طيران بيلاروسية من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، والطلب من الشركات الأوروبية عدم التحليق فوق مجالها الجوي، وبجانب اقتراحات فرض عقوبات جديدة على قطاعات اقتصادية تستفيد منها مينسك، طلبوا إضافة أسماء للائحة من 88 شخصية من النظام وسبع شركات مدرجة أساسا على لائحة سوداء بسبب ضلوعهم في قمع المعارضة البيلاروسية.