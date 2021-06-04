أمريكا وفرنسا تبحثان قمة الناتو وروسيا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون، القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا.
وبحسب بيان للبيت الأبيض "بحث المستشارين الأمنيين القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو، فضلا عن العمل على تعزيز وتحديث الناتو والتصدي للتحديات مثل النشاط السيبراني الخبيث المقرون بالفدية، والإرهاب".
وأضاف البيان أنهما تطرقا إلى ملفات روسيا والصين وإيران ومنطقة الساحل.
واتفق المسؤولان على مواصلة التنسيق بشأن قضية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودعم المباحثات بشأن معالجة قضايا الضرائب الناجمة عن العولمة.
ومن المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/حزيران في كورنوال (جنوب غرب إنجلترا).
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
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