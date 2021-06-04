للمرة الرابعة.. سلسلة انفجارات تضرب مصنع ذخيرة في صربيا

هزت سلسلة انفجارات مصنع ذخيرة في بلدة تشاتشاك بصربيا في الساعات الأولى من الجمعة، دون وجود إصابات.
وتضرر مصنع "سلوبودا" بشدة في 1999 خلال حملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي على صربيا.
وأسفر انفجار مماثل في المصنع نفسه في 2003 عن مقتل ثلاثة عمال، بينما لم تحدث إصابات جراء انفجار آخر في 2010.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، إن الانفجار الأول سُمع في حوالي الساعة 0130 صباحا (2330 بتوقيت جرينتش) في مخزن الذخيرة بمصنع سلوبودا الذي ينتج أجهزة منزلية وكذلك ذخيرة مدفعية ومتفجرات.
وأوضح رئيس بلدية تشاتشاك، لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم إجلاء جميع عمال المناوبة المسائية في المصنع وعددهم 60.
ولفتت الهيئة إلى أن نوافذ بعض المنازل القريبة من المصنع تهشمت، وأجلت السلطات سكان الحي.
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