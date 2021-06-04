أزمة في الأفق.. احتجاج روسي ورفض ياباني

رفضت اليابان، الجمعة، احتجاجا روسيا بشأن مزاعم دخول سفينة تابعة لطوكيو منطقة تقول موسكو إنها ضمن حدودها الاقتصادية.

والخميس، سلمت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو على سلوك سفينة صيد يابانية، دخلت في مياه المنطقة الاقتصادية الروسية، قرب جزيرة "ساخالين".



وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي اليوم: إن "موقف اليابان يتمثل بناءً على تفسيرات الأشخاص المعنيين والتحليلات، بأن سفينة الصيد "إيهو مارو رقم 172 " كانت تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة باليابان"، لافتا إلى أن "الاحتجاج الروسي لا يمكن قبوله".

وطالب وزير الخارجية الياباني بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت، في بيان الخميس، إن حرس الحدود الروسي رصد سفينة "إيهو مارو 172" اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية الروسية بالقرب من جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

وأضافت أن السفينة لم ترد على إشارات الإنذار، وأثناء مغادرتها للمنطقة "قامت بمناورات غير آمنة تجاه زورق خفر السواحل الروسي، مما عرض سلامة طاقمه للخطر".

وأكدت الخارجية الروسية أن إجراءات حرس الحدود اتسقت بشكل تام مع التشريعات الروسية والقانون الدولي.

واقتاد حرس الحدود الروس السفينة اليابانية إلى ميناء كورساكوف الروسي للتحقيق في الحادث.

وكانت اليابان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها قدمت احتجاجا إلى موسكو على قرارها احتجاز قارب الصيد وطاقمه الأسبوع الماضي.