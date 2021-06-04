فرنسا تنعش تونس بـ7 اتفاقيات.. حصاد زيارة "كاستاكس"

وقع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، 7 اتفاقيات تعاون مع فرنسا، في مجالات الزراعة والتجارة والموارد المائية والموانئ والتكنولوجيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المشيشي مع نظيره الفرنسي جان كاستكس، في ختام اجتماع للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، عقد في العاصمة تونس على مدى يومين.

ووصل الأربعاء الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس إلى تونس في زيارة رسمية بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.



يرافق الوزير الأول الفرنسي الزيارة وفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.

تفاصيل الاتفاقيات

وتتمثل الاتفاقيات الموقعة في اتفاقيتي قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ والقرض الثاني لدعم قدرات الدولة في مجابهة الكوارث الطبيعية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بهدف دعم مشروعين لتحلية المياه، إضافة إلى توقيع وثيقة إعلان نوايا في دعم التعاون في مجال التبادل التجاري .

وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الفلاحة وكذلك وثيقة إعلان نوايا في التعاون في المجال الرقمي.

وقال المشيشي إن ثلاثا من الاتفاقيات تتعلق بقروض وتمويلات فرنسية بقيمة 81.2 مليون يورو "حوالي 98.5 مليون دولار".

وأوضح أن إحدى الاتفاقيات الثلاث بخصوص قرض قيمته 41 مليون يورو لصالح ديوان البحرية التونسي وسيخصص لتطوير 6 موانئ تونسية.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية تتعلق بقرض آخر قيمته 40 مليون يورو، لتعزيز قدرة السلطات التونسية في مواجهة الكوارث الطبيعية، على مدى خمس سنوات "202- 2026"، خصوصا مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بشراكة تونسية فرنسية قيمتها 202 ألف يورو، لرفع كفاءة محطتي تحلية لمياه البحر بجربة "جنوب".

وأعلن جون كاستكس، خلال المؤتمر الصحفي، تبني خارطة طريق للتعاون المشترك تشمل أربعة محاور أساسية تتمثل في هيكلة الشراكات والبرامج الطموحة وتدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وتجسيدها خاصة في مجالات التنمية وإعادة إنعاش الاقتصاد وتدعيم الاستثمارات لخلق مواطن شغل مستقبلية وتوفير التكوين المستمر والتربصات للشباب لتحقيق تنمية مشتركة.

وأكد أن بلاده تولي اهتماما لمستقبل التنمية في تونس وتعرب عن دعمها للإصلاحات التي تنكب عليها السلطات التونسية بالشراكة مع المنظمات الوطنية وتضع الخبرات الفنية على ذمة تونس لبعث وكالة للتصرف في الديون لتحقيق التوازن في المواد المالية.

الاقتصاد الرقمي

وأعلن أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي بين الشركات التونسية والفرنسية، مؤكدا أنه سيتم بعث برنامج الجامعة الفرنسية التونسية لأفريقيا والمتوسط التي ستجعل من تونس قطبا دوليا في مجال التعليم العالي.

كما أعلن أنه سيتم تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة الإرهاب.

وبخصوص الوضع الصحي في تونس، أفاد الوزير الأول أنه سيتم توفير 3 وحدات لإنتاج الأوكسيجين لاستعمالات طبية لفائدة مستشفيات صفاقس سيدي بوزيد وتطاوين وتوفير مستلزمات طبية وكمامات وأجهزة تنفس اصطناعي بقيمة 3 ملايين يورو كما أنه سيتم دعم تونس بتوفير التلاقيح واختصار الآجال وذلك في إطار مبادرة كوفاكس.

وحضر جان كاستكس لقاءات ومباحثات حول واقع وآفاق التعاون المشترك مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.