المرصد: مليشيا إيرانية تصنع راجمات صواريخ شرقي سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام مليشيا الحرس الثوري الإيراني بعمليات تصنيع راجمات صواريخ غرب الفرات السوري.

وقال المرصد في بيان له، الجمعة، إنه حصل على معلومات مؤكدة عبر مصادره في مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات، تفيد بأن كل من مليشيا الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي يقومان بعمليات تصنيع راجمات صواريخ فردية، لإطلاق صواريخ إيرانية الصنع عبرها.



وأوضح أن ذلك يأتي ضمن الميادين عاصمة الإيرانيين في منطقة غرب الفرات، حيث تتم عمليات التصنيع في الرحبة العسكرية الواقعة في منطقة المزارع أكبر تجمع للإيرانيين ومليشياتها بأطراف مدينة الميادين.

ولفت إلى أنه يقوم بذلك خبراء من إيران وسط تشديد كبير للحراسة على المنطقة هناك وتحصينها بشكل كبير تخوفاً من أي استهداف محتمل لإسرائيل أو التحالف الدولي.

وأضافت مصادر المرصد السوري بأن عملية التصنيع بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، وجرى تصنيع العشرات من الراجمات الفردية المخصصة لإطلاق صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع.

واستعرض المرصد سؤالا حول أسباب التحشد العسكري الإٍيراني في سوريا ولاسيما في منطقة غرب الفرات سواء عبر الاستقدام الدوري لشحنات الأسلحة أو تصنيع معدات عسكرية، وخاصة أن إيران وميليشياتها لا تقوم بعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش المنتشر في البادية.

والشهر الماضي، نشر المرصد السوري أن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، المسيطرة برفقة الميليشيات التابعة لها على الحدود السورية –العراقية، عمدت إلى استقدام شحنة أسلحة جديدة من العراق نحو سوريا، تضم صواريخ قصيرة المدى وأسلحة رشاشة وذخائر.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشحنة انقسمت إلى قسمين، الأول جرى تخزينه في منطقة قرب آثار الشبلي بمدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، والثاني جرى تخزينه بأطراف مدينة ديرالزور.