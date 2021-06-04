"قره باغ".. قتيلان بلا معارك في إقليم منكوب

أعلنت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، مقتل صحفيين أذربيجانيين اثنين في انفجار لغم قرب ناغورني قره باغ.

وقال مدير محطة "از تي في" روشان ماميدوف عبر "فيسبوك": "المصور في محطتنا سراج أبيشوف ومراسل وكالة الأنباء الرسمية "أذر تاج"، مكارم أبراغيموف قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار" المجاورة لأرمينيا والإقليم.

الأربعاء الماضي، اتهمت أذربيجان القوات الأرمينية بإطلاق النار على قواتها عبر الحدود الدولية بين البلدين خلال الفترة بين 24 و26 مايو/ أيار.



وذكرت أن قواتها لم ترد على إطلاق النار ولا توجد إصابات.

ولا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بعدما طردت القوات الأذربيجانية قوات من أصل أرميني من مناطق كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناغورني قرة باغ وحوله.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت إطلاقها طلقات تحذيرية على الحدود مع أذربيجان بسبب مزاعم عن توغل الأخيرة في أراضي أرمينيا.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بإرسال قوات عبر الحدود مطلع الشهر الجاري، ما يسلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وأوقف قتالا استمر 6 أسابيع بين قوات أرمينيا وأذربيجان العام الماضي.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، وانتهى النزاع بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص وهزيمة يريفان، لتكتب نهاية مؤقتة لسنوات طويلة من صراع تاريخي يتجدد بين البلدين.

وأوقف البلدان بوساطة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق النار بعد أسابيع من القتال.