بالأرقام.. شاهد ثروة محمد رمضان بعيدا عن أرصدة البنوك

أثار الفنان المصري محمد رمضان كعادته جدلا كبيرا بعد أن أعلن "التحفظ على ثروته" دون أن يكشف عن التفاصيل التي كان يعرفها بكل تأكيد.

وبالأمس، قال رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي في فيسبوك إن أحد البنوك المصرية "تحفظ" على أمواله، دون أن يشير إلى أن الأمر متعلق بأمر قضائي تسبب في "الحجز" على رصيده.



وفي الفيديو، ألمح رمضان إلى أن ما يحتفظ به في منزله من أموال يعادل تلك الأرصدة في البنوك.

وتقول صحف مصرية إن الحجز على أرصدة رمضان متعلق بحكم قضائي يلزمه بسداد 6 ملايين جنيه كتعويض لعائلة الطيار المصري "اشرف أبو اليسر" الذي قاضاه قبل وفاته بسبب صورتهما الشهيرة في الطائرة.





وإن صحت تلك التقديرات، فإن الحجز سيطال 6 ملايين جنيه من أرصدة رمضان في البنوك، وهي أرصدة غير معروفة القيمة نظرا لقانون سرية الحسابات المصرفية.

لكن بعيدا عن تلك الأرصدة، لا يبدو بالفعل أن هذا الحجز يمثل أزمة كبرى لرمضان الذي تتراوح تقديرات ثروته "خارج البنوك" بنحو 5 إلى 10 ملايين دولار.

ويقول موقع idolnetworth أن ثروة رمضان في العام 2021 وصلت إلى 5 ملايين دولار (80 مليون جنيه)، بينما تقول صحف مصرية أنها تتجاوز 10 ملايين دولار (160 مليون جنيه).





والحصر الدقيق لثروة رمضان غير ممكن، بسبب تعدد مصادر ثروته التي قد لا تخضع لرقابة أي طرف ثالث، مثل أجوره التي يتقاضاها عن البرامج الحوارية والإعلانات والحفلات أو الأفلام أو إيرادات أغانيه على منصات التواصل الاجتماعي.

كما لا يعرف على وجه الدقة عدد سيارات رمضان أو استثماراته العقارية، لكن تقديرات صحف مصرية تذهب إلى امتلاكه 8 سيارات من الطراز الفاخر.





والحصر الدقيق صعب مع تردد روايات عن أن رمضان "يهوى الظهور" وأن بعض طرازات السيارات التي يلتقط الصور معها قد تكون مؤجرة من شركات خاصة أثناء سفرياته خارج مصر.

كذلك، يتوقع أن رمضان يحصد الكثير من الأموال نظير أغانية التي تحقق عشرات الملايين من المشاهدات على منصة يوتيوب، لكن تلك المبالغ لا يعلن عنها "يوتيوب" وهي تخضع لحسابات غير ثابتة تعتمد على تقديرات المنصة.





ولطالما أثارت قيمة ثروة محمد رمضان اهتماما بين جمهوره، كونه دائم التفاخر بما يمتلكه من أموال، وسيارات وعقارات.

ويبلغ رمضان من العمر 32 عاما، وقد بدأ مسيرته الفنية عام 2004، وحصل على البطولات المطلقة بداية من 2012.

ومثل رمضان 16 فيلما أغلبيتها من بطولته المطلقة، وأكثر من 20 مسلسلا وأطلق عشرات الأغاني.