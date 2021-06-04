وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام واشنطن بمبدأ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، مساء اليوم الجمعة، بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تناول تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه: إن" الوزير بلينكن ونظيره العماني شددا على ضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن".
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