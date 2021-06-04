النرويج وروسيا تقران تحديث اتفاقية الحوادث البحرية

توافقت روسيا والنرويج، الجمعة، بشأن تحديث اتفاقية تمنع وقوع حوادث خطرة نتيجة لسير سفن وطائرات عسكرية من البلدين على مسافة قريبة.
وذكرت وزارة الدفاع النرويجية، في بيان، على موقعها الإلكتروني أن "اتفاقية الحوادث البحرية تساعد منظومة الاتفاقيات الثنائية على مواكبة التطورات التكنولوجية".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أن "الاتفاقية سوف تطبق على السفن والطائرات غير المأهولة".
كما جرى إدخال حظر جديد بشأن استخدام الليزر بطريقة يمكن أن تلحق الأذى بالصحة أو تتسبب في أضرار للمعدات.
ويعزز بروتوكول آخر الأمن بتمديد العمل ببنود عدة مطبقة بالفعل.
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