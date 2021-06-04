هندوراس تنقل سفارتها إلى القدس قبل نهاية يونيو

أعلنت هندوراس، الجمعة، أنها ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية الشهر الجاري.
وكانت هندوراس أعلنت قرارها بنقل السفارة العام الماضي، بعد أن فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو/أيار 2018.
وقال مكتب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز، الخميس، إن "الخطوة ستتم في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران.
وقال هيرنانديز إنه "سيحتفل بمرور 30 عاما على زيارته الأولى لإسرائيل من خلال العودة بعد 3 أسابيع لافتتاح السفارة".
واعترف ترامب من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.
وكانت جواتيمالا وكوسوفو من بين أوائل الدول التي حذت حذو أمريكا.
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