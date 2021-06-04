ارتكب جرائم حرب بالعراق.. السجن مدى الحياة لداعشي ألماني

أصدرت محكمة ألمانية، الجمعة، حكما على داعشي عراقي بالسجن مدى الحياة؛ لارتكابه جرائم حرب في وطنه.
كما أصدرت محكمة برلين حكما على ابنه بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر بإصلاحية للأحداث بعد إدانته أيضا بارتكاب جرائم حرب والانتماء لجماعة إرهابية أجنبية.
وانضم كلاهما إلى تنظيم داعش في مدينتهما، الموصل، عام 2014 وشاركا في الإعدام العلني لموظف مدني عراقي.
وتتردد مزاعم أن الأب أخذ الرجل إلى موقع الإعدام مع أعضاء آخرين بتنظيم داعش وحراسته إلى أن أطلق عليه عضو آخر النار.
أما الابن، الذي كان في سن المراهقة آنذاك، فبصق على الرجل وسبه أمام الكاميرا.
كما أدين المتهم البالغ من العمر 45 عاما بارتكاب جريمة قتل، بينما أدين ابنه بالاشتراك في جريمة قتل، ولم يدل أي منهما بأقواله في المحكمة.
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