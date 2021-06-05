مقتل وإصابة 8 أشخاص بهجوم لداعش شمالي بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، مقتل وإصابة 8 أشخاص بينهم عناصر من الحشد العشائري، بهجوم لتنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "مجموعة من عناصر داعش فتحوا النار، ليل الجمعة-السبت، على نقطة تابعة للحشد العشائري في منطقة الطارمية، شمالي بغداد، مما تسبب بسقوط قتيل من القوة العشائرية وإصابة 7 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة".



وأضاف المصدر، أنه "تصادف لحظة وقوع الهجوم وجود مارة من أهالي المنطقة قرب النقطة العسكرية للحشد العشائري"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشكل منطقة الطارمية، شمال العاصمة بغداد، أحد أبرز المناطق الأمنية المضطربة التي تشهد بين الحين والأخر هجمات إرهابية.

وتتصاعد حدة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقوات الامنية، فيما تنفذ السطات الأمنية حملات عسكرية شبه متواصلة لمطاردة الخلايا الإرهابية.



وقبل أكثر من 4 سنوات، أعلنت بغداد القضاء على داعش الذي اجتاح أراضيه عام 2014، لكن فلول التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تمثل تهديدا أمنيا.

واستعاد "داعش" تكتيكاته السابقة باعتماد الهجمات الإرهابية، قابلتها بغداد برفع وتيرة عملياتها الأمنية والعسكرية، بمساندة من قوات التحالف الدولي، لمطاردة فلول التنظيم.