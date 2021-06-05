"يهدد وحدة البلاد".. نيجيريا تحظر "تويتر" لأجل غير مسمى

أعلنت نيجيريا، الجمعة، تعليق عمليات تويتر في البلاد "إلى أجل غير مسمى".

وأوضحت وزارة الإعلام النيجيرية، في بيان، أن الحظر يرجع إلى "استخدام المنصة المستمر للأنشطة التي يمكن أن تقوض وجود وحدة نيجيريا".

وكان موقع "تويتر" حذف تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري قبل أيام قلائل، لكن الوزارة لم تذكر تلك الواقعة في بيانها.

وقالت "تويتر" إنها حذفت تغريدة بخاري لأنها انتهكت قواعد الموقع ضد السلوك العدائي.

كما أوقفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة حسابه لمدة 12 ساعة، جراء التغريدة التي هدد فيها رئيس البلاد محمد بخاري بـ"قمع الانفصاليين".

وذكر وزير الإعلام أن تويتر لم يحذف "التغريدات العنيفة" لزعيم الحركة الانفصالية.

وسعى الزعيم الانفصالي النيجيري نامدي كانو إلى إحياء محاولة ترجع إلى ستينيات القرن الماضي لإنشاء دولة بيافرا المستقلة، وهي انتفاضة أشعلت فتيل حرب أهلية لقي خلالها أكثر من مليون شخص حتفهم.