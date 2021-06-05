بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف الدمار بـ"مصفاة طهران"

أظهرت صورة للأقمار الصناعية نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة، حجم الدمار والأضرار التي لحقت بمصفاة "تندجويان" للطاقة.

وتقع المصفاة المعروفة بـ"مصفاة طهران" في مدينة شهر ري جنوبي العاصمة طهران.



وقارنت الصورة التي اطلعت عليها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" ما بين مصفاة طهران قبل اندلاع الحريق الذي نشب بها مساء الأربعاء وبعده، الأمر الذي يؤكد أن المصفاة تعرضت لأضرار ضخمة لم تعلن السلطات الرسمية بعد عن حجمها، كما لم تكشف عن سبب الحريق.

وفي مساء الأربعاء الماضي، اشتعلت النيران في جزء من مصفاة نفط طهران في جنوب المدينة، واستمر الحريق قرابة 24 ساعة وتم السيطرة عليه مساء الخميس، بحسب مسؤولين إيرانيين.





وقالت تقارير لمواقع إيرانية، إن 3 مخازن كبيرة في مصفاة طهران تدمرت بشكل كامل، كما تدمرت 3 مخازن أخرى صغيرة الحجم.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، أصيب 11 شخصًا في الحادث ولم يسفر عن مقتل أحد، فيما لا يزال سبب هذا الحادث مجهولاً.

ونفى الحاكم الخاص لمدينة شهر ري، حسين توكلي، أن يكون ما حدث في مصفاة طهران كانت نتيجة "هجوم إلكتروني أو عمل تخريبي".









ويقع مصفاة "تندجويان" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، وتأسس عام 1965 من قبل الشركة الوطنية للنفط.

ويمثل مصفاة طهران حوالي 15٪ من طاقة التكرير في البلاد وتشمل منتجاته؛ 1 ٪ من مادة البنزين، 16٪ الديزل، 30٪ زيت الغاز، 21٪ المازوت و5٪ منتجات بترولية أخرى.

وفي بداية تأسيسه كانت قدرته على إنتاج 85 ألف برميل يومياً وبعد ثماني سنوات بلغت قدرته 120 ألف برميل، فيما وصلت قدرة الطاقة الإنتاجية حتى الآن 235 ألف برميل من النفط.