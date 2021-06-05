ذكرى أزمة قطر.. قرقاش: الإمارات طوت الصفحة

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن الإمارات طوت صفحة الأزمة مع قطر وتتطلع للمستقبل بتفاؤل وثقة.
جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى أزمة قطر ومقاطعة الدول الأربع للدوحة في 5 يونيو حزيران 2017، وهي الأزمة التي انتهت بتعزيز الحوار الخليجي في قمة العلا بالسعودية في يناير/ كانون ثاني الماضي.
وكتب الدكتور أنور قرقاش على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يسأل البعض عن موقف الإمارات في ذكرى أزمة قطر ومقاطعة الدول الأربع للدوحة، الإمارات لا تنظر للماضي، وقد طوت الصفحة".
وتابع أن الإمارات "تتطلع للمستقبل بتفاؤل وثقة، وتضيف صفحات وصفحات جديدة إلى أهدافها التنموية وطموحاتها لازدهار شعبها".
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