"تحرير" البرلمان من دكتاتورية الإخوان.. مسيرة حاشدة في تونس

مسيرة حاشدة نظمها الحزب الدستوري الحر في تونس، تنديدا بدكتاتورية إخوان البلاد، وسط دعوات لـ"تحرير" البرلمان من كتلة الفرع الإرهابي.

تظاهرة انطلقت، السبت، في ضاحية "باردو" بالعاصمة التونسية، واتجهت نحو مقر المؤسسة التشريعية بالمنطقة نفسها، تحت شعار "تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان"، وسط تدخل من قوات الأمن لمنع تجمع المحتجين.

وطوقت قوات الأمن المسيرة التي شهدت شارك فيها المئات من التونسيين، رافعين شعارات من قبيل: "يا مشيشي (رئيس الحكومة هشام) ياجبان يا عميل الإخوان"، و"لا خوف لا رعب تونس ملك الشعب"، و"بالروح بالدم نفديك يا تونس"، "ويسقط نظام الإخوان"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".

وقال عبير موسي، رئيسة الحزب في كلمة خلال المسيرة، إن حزبها لن يخاف من ترهيب الإخوان الذين يريدون منع هذه المسيرة الحاشدة بدعم من هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، الذي أرسل قواته الأمنية لفض هذا التحرك الاحتجاجي".





ودعت موسي "جميع المتظاهرين إلى التجمع أمام المجلس وترديد النشيد الوطني بوجه قوات الأمن التي تريد فض الاحتجاج بدعم من راشد الغنوشي زعيم الإخوان".

واعتبرت أن "حكم المرشد (في إشارة للإخوان) هو الذي يعمل على عسكرة مكان المسيرة من أجل قمع القوى المدنية والمتقدمة"، لافتة إلى أن الشعب يعي جيدا خطورة إرهاب الإخوان، لذلك قدم اليوم من جميع المحافظات التونسية للوقوف بوجه تغول وإجرام الفرع الإرهابي المستفحل في البلاد.

وتأتي المسيرة إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان جراء تغول رئيسه راشد الغنوشي وأغلبيتِه البرلمانية، والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس".