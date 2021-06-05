كشف تقرير بيئي، أن تلوث الهواء في تركيا أشد خطرًا على المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
التقرير الخاص بتلوث الهواء صدر عن غرفة المهندسين البيئيين التركية، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو/حزيران من كل عام، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لشبكة دويتش فيله" الألمانية في نسختها التركية، السبت، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".
ووفق التقرير، فإن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب تلوث الهواء في تركيا بين عامي 2018 و 2019 أعلى من أولئك الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء في تركيا 45 ألفًا و398 حالة وفاة في عام 2018، فيما بلغ عددهم 31 ألفًا و476 شخصًا في 2019.
أما عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا بين شهري مارس/آذار وديسمبر/كانون أول 2020 فهو 20 ألفًا و881.
التقرير أوضح كذلك أن هناك ما مجموعه 357 محطة لرصد تلوث الهواء متصلة بشبكة مراقبة جودة الهواء الوطنية التابعة لوزارة البيئة والتحضر، ويتم رصد الملوثات المختلفة في هذه المحطات.
وأشار التقرير إلى أن عدد محطات مراقبة تلوث الهواء زاد في السنوات الأخيرة، لكن أكثر من نصف المحطات لا تنتج بيانات موثوقة.
من جانبه، قال أحمد دورسون قهرمان، رئيس غرفة المهندسين البيئيين التركية: "توضح لنا هذه البيانات أن تلوث الهواء له مسار أكثر خطورة من كورونا، ما يعني أن هذه المشكلة في تركيا لا تقل أهمية عن الوباء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تلوث الهواء أخطر من كورونا في تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.