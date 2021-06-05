الخرطوم والحلو.. تمديد مفاوضات جوبا حتى 13 يونيو

أعلنت جوبا، السبت، تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم والحركة الشعبية "شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى 13 يونيو/حزيران الجاري.

وقال مقرر الوساطة التي تقودها جوبا، ضيو مطوك في تصريحات صحفية، السبت، إن "تمديد فترة التفاوض أسبوعا يهدف لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات في القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها".



وتابع مطوك أن الوساطة ظلت في حالة مشاورات مستمرة مع طرفي التفاوض، حيث عقدت اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدة لمعرفة النقاط التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق .

وأوضح أن جلسات التفاوض بين الطرفين ستستأنف الإثنين لمعالجة الموضوعات محل الخلاف.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول لـ"دوت الخليج الإخبارية"، فضل عدم ذكر اسمه، وجود تباينات كبيرة في النقاط الواردة في مسودة الاتفاق الإطاري بين الحكومة والحركة الشعبية.

وأكد المصدر السوداني أن "بعض نقاط التباين تحتاج لقرارات من حكومة الخرطوم وأخرى من الحركة الشعبية بقيادة الحلو".

وفي وقت سابق، كشف مصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق الإطاري بين الخرطوم وحركة الحلو تتمثل في تقرير المصير والعلمانية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة ضد تقرير المصير الذي سيقود إلى انفصال المنطقتين "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان"، مضيفا أن هناك خلافا آخر بشأن "العلمانية"، على الرغم من أن الحكومة مع فصل السلطات، لكن في ذات الوقت ضد العلمانية بدعوى عدم قبولها من الشعب، ووصفها بـ"الصارخة".

وأوضح أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع دمج جيش الحركة في القوات المسلحة خلال فترة عشرة أعوام نتيجة "التشوهات التي لحقت بالأخيرة خلال عهد الإخوان".

وكشف المصدر أن "الحكومة مع دمج قوات الحلو خلال الفترة الانتقالية بين أربعة إلى خمسة أعوام"، لافتا إلى أن الحلو مع إلغاء قوانين الأحوال الشخصية والزكاة.

وتوقع المصدر أن توقع الحكومة على الاتفاق الإطاري خلال الأسبوعين المقبلين.