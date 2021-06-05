الأكثر دموية.. 100 قتيل بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

قتل نحو 100 مدني في بلدة سولهان شمال بوركينا فاسو ليل الجمعة السبت في هجوم هو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء أعمال الإرهابية 2015.

وقال مصدر أمني ، إن الهجوم حدث "ليل الجمعة السبت حين شنّ مسلّحون عملية دامية في سولهان، في إقليم ياغا" شمال البلاد، مشيرة إلى أن الحصيلة التي لا تزال موقتة، تتحدث عن مئة قتيل".



وأكّدت الحكومة وقوع الهجوم وحصيلة القتلى.

وشنّ المسلحون هجوما في وقت مبكر من صباح السبت ضد موقع منظمة "متطوعين للدفاع عن الوطن" وهي قوات مدنية لمكافحة الإرهابيين تدعم الجيش الوطني، قبل أن يهاجموا منازل وينفذوا "إعدامات"، بحسب مصدر محلي.

وأنشئت منظمة "متطوعون للدفاع عن الوطن" في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بهدف دعم الجيش ضعيف التجهيز، لكن أكثر من 200 من عنصرها قتلوا منذ يناير/ كانون الثاني 2020، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتتألف القوة من مدنيين يتلقون تدريبا عسكريا لمدة 14 يوما على استخدام الأسلحة الصغيرة والتكتيكات العسكرية، وهم ينفذون مهام مراقبة وجمع معلومات وحماية إلى جانب القوات المسلحة والشرطة.

وأفاد مصدر أمني ثان "بالإضافة للحصيلة البشرية الفادحة الأسوأ حتى اليوم أضرمت النيران في منازل والسوق"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المبدئية لمئة قتيل قد ترتفع".

وأعلنت السلطات الحداد الوطني لثلاثة أيام تنتهي مساء الاثنين.

وكانت سولهان الواقعة على بعد 15 كيلومترا من سيبا المدينة الرئيسية في ياغا قرب الحدود مع مالي، مسرحا لعدد كبير من الهجمات خلال السنوات الأخيرة.

وفي 14 مايو/ آيار زار وزير الدفاع شريف سي وكبار قادة الجيش سيبا لطمأنة المواطنين أن الحياة عادت لطبيعتها بعد عدة عمليات عسكرية.

ويأتي الهجوم الأخير الذي شنه مسلحون يشتبه بأنهم الإرهابيون بعد ساعات من هجوم آخر مساء الجمعة في تاداريات في نفس المنطقة، وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وبوركينا فاسو دولة فقيرة ليس لها منافذ بحرية في قلب منطقة الساحل.

وبدأت الهجمات أولا في الشمال قرب الحدود مع مالي، لكنها امتدت لاحقا لمناطق أخرى خصوصا في شرق البلاد.

ومنذ ذلك الوقت قتل حوالى 1300 شخص فيما نزح أكثر من مليون شخص من منازلهم.