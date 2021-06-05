معارض روسي: اعتقلت لمنعي من خوض الانتخابات.. والكرملين ينفي

اتهم معارض روسي السلطات باعتقاله مع آخرين من منتقدي الكرملين بتهم ملفقة لمحاولة منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.
وأفرجت الشرطة في موسكو عن البرلماني السابق، ديمتري جودكوف، البالغ من العمر 41 عاما، الخميس، لكنه ظل مشتبها به في قضية جنائية تتعلق بمزاعم تقاعسه عن دفع ديون مستحقة عن عقار مستأجر.
وقال جودكوف، الذي نفى أي صلة له بالعقار، لرويترز في مقابلة معه الجمعة، إن الاتهامات الموجهة إليه تستهدف تقويض طموحاته السياسية.
وتابع جودكوف "كان هذا قرارا بعدم السماح لي بخوض الانتخابات على مقعد بمجلس الدوما وانتخابات على مستوى أعلى". ومضى يقول إن الشرطة فتشت منزله واعتقلت عمته خلال هذه العملية التي جرت الأسبوع الماضي.
وأضاف البرلماني السابق الذي ظهر مرارا في الاحتجاجات المناهضة للكرملين في العاصمة موسكو "بأمانة لم أكن أتوقع أنهم سيأخذون عمتي رهينة".
من جانبه، قال الكرملين إن الاعتقالات التي جرت في الآونة الأخيرة، وشملت سياسيين مثل جودكوف لا علاقة لها بالسياسة، ونفى محاولة إخلاء الساحة من المعارضين السياسيين.
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