بمشاركة "الشبحية".. تدريب مصري فرنسي في المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية "سجم بورسعيد" و"لافاييت".
وذكر العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا التدريب "يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة".
وأضاف، أن التدريب تضمن تنفيذ تمرين دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية.
ونفذ الجانبان أيضا تمرين رمى مدفعية سطحية، وكذلك التدريب على عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.
وتعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.
وتأتي التدريبات المصرية الفرنسية في البحر المتوسط، بعد اختتام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (حماة السماء-1)، الجمعة والذي نفذته عناصر الدفاع الجوي للبلدين للمرة الأولى.
وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، فقد تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية.
إضافة إلى تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية.
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