التحالف يدمر "مفخخة" حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط، جنوب غرب البلاد. وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية". ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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