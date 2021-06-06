"ندير قواعدنا".. مسؤول عراقي ينفي وجود قوات أجنبية قتالية بالبلاد

نفى حسين علاوي المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء السبت، وجود أي قوات قتالية أجنبية في البلاد.

وقال علاوي، في تصريحات لتلفزيون "العراقية" الحكومي، إن "جميع القواعد العسكرية في العراق تدار من قبل قيادة العمليات المشتركة العراقية".

ولفت إلى أن "القوى السياسية في العراق لم تعارض استمرار وجود المستشارين الأجانب لدعم القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش".

وتابع علاوي: "لا توجد قوات قتالية أجنبية على أرض العراق والحقيقة هناك جهد لوجيستي دولي في دعم القوات العراقية لمحاربة الإرهاب، وأن العراق عضو في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ولايوجد أي انتشار لقوات أجنبية على الأراضي العراقية".

من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم عن انطلاق اجتماعات اللجنة العراقية العسكرية التقنية مع نظيرتها الأمريكية في بغداد، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وقائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه "تم خلال الاجتماعات الاتفاق على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة".

كما اتفق الجانبان على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، على أن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن في شهر يوليو/تموز أو أغسطس/ آب من العام الجاري.

وتتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.

وبحسب البيان العراقي، فقد جدد الجانب الأمريكي تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في الحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية.