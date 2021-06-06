حزب نرويجي معارض يرشح زعيمه لمنصب رئيس الوزراء

رشح حزب الوسط المعارض النرويجي زعيمه، تريجفه سلاجسفولد فيدوم، لمنصب رئيس الوزراء بالانتخابات المقبلة.
ويعد هذا تغييرا عن الممارسات السابقة المتمثلة في دعم مرشح حليفه السياسي، حزب العمال.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم الإعلان عن ترشيح فيدوم، زعيم حزب الوسط منذ عام 2014، في المؤتمر الوطني للحزب، السبت.
وقال الحزب، الذي يستمد معظم الدعم من المناطق الريفية، في بيان على موقعه، إنه "يتعهد بخفض الضرائب والارتداد عن المركزية".
وأضاف أن "حكومة تجمع حزبي الوسط والعمال هي أفضل منبر لحكومة تعود بالفائدة على البلاد بأسرها".
وذكرت الوكالة أن "خطوة حزب الوسط تضيف حالة من عدم اليقين قبل التصويت المقرر في 13 سبتمبر/أيلول".
وقد دأب الحزب على دعم مرشحي حزب العمال، الذي حظي بدعم سياسي أكبر، لمنصب رئيس الوزراء.
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