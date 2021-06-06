66 قتيلا في هجوم مسلح على 7 قرى غربي نيجيريا

أقدمت عصابة من لصوص الماشية على قتل 66 شخصاً، في هجمات شنّتها على 7 قرى في ولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا.

وقالت المتحدث باسم الشرطة النيجيرية في ولاية كيبي نافع أبو بكر، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن عشرات المسلحين الذين يستقلون دراجات نارية هاجموا 7 قرى مجاورة في منطقة دانكو-واساغو، الخميس.

وأضاف: "أحصينا مقتل 66 شخصا في هذه الهجمات، التي استهدفت قرى كورو وكيمبي وغايا وديمي وزوتو ورافين غورا وإيغينغي".

ولفت إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد مدى الدمار الذي ألحقه قطّاع الطرق، وكذلك للبحث عن مزيد من الجثث".

وقال أبو بكر إن الشرطة انتشرت في المنطقة تحسبا لمزيد من الهجمات، في حين فر سكان القرى المتضررة من منازلهم.

ويسود اعتقاد لدى قوات الأمن أن "المهاجمين شنوا الهجمات من ولايتي زامفارا والنيجر المجاورتين حيث يحتفظون بمعسكرات هناك".

وتعد مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا مراكز لعصابات إجرامية من لصوص الماشية الذين يدهمون القرى ويختطفون السكان للحصول على فديات مالية بعد نهب المنازل وحرقها.