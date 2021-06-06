5 قتلى و15 مصابا في حدث طعن شرقي الصين

قتل مسلح يحمل سكينا 5 أشخاص وأصاب 15 آخرين في منطقة بشرق الصين دون أن تُحدد دوافعه، بحسب التلفزيون الرسمي.

وحصلت الوقائع، السبت، في شوارع مدينة أنكينغ الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر جنوب بكين في مقاطعة آنهوي، وفق ما ذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.



وقال مكتب الأمن العام في أنكينغ في بيان على شبكة ويبو الاجتماعية، إن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة التي وقعت في شارع للمشاة والتسوق.

وفي أبريل/ نيسان، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين.

وفي 2018، طعن رجل 9 أطفال حتى الموت في شمال البلاد وحكِم عليه لاحقا بالإعدام.