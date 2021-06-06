‎الإمارات تدين هجوم بوركينا فاسو الإرهابي.. "ينافي القيم الإنسانية"

أدانت دولة الإمارات، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.
وأعربت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.
وأكدت على "رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة بوركينا فاسو وإلى ذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان نحو 138 مدنيا قتلوا في بلدة سولهان شمال بوركينا فاسو، ليل الجمعة السبت، في هجوم هو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء الأعمال الإرهابية به عام 2015.
وقال مصدر أمني إن الهجوم حدث "ليل الجمعة السبت حين شنّ مسلّحون عملية دامية في سولهان، في إقليم ياغا" شمال البلاد، مشيرا إلى أن "الحصيلة التي لا تزال مؤقتة، وتتحدث عن 138 قتيلا".
وأكّدت الحكومة وقوع الهجوم وحصيلة القتلى.
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