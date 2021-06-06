الإمارات تدين هجوم مقديشو وترفض "العنف والإرهاب"

أدانت الإمارات، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب محطة حافلات في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وأعربت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.
وعبرت عن رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وقدمت الوزارة خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان تفجير انتحاري وقع، السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى.
وأدى التفجير الذي وقع في تقاطع أكس كونترول أفجوي، بمديرية هدن، لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وكان التقاطع مزدحما جدا بالمارة في وقت التفجير، كما كانت قوات من الجيش الصومالي قريبة من الموقع، وفق مراسل "دوت الخليج الإخبارية".
ونقلت السلطات 8 مصابين الى المستشفى على الأقل، حسب مصادر طبية.
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