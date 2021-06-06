الإمارات تدين استهداف الحوثي لخميس مشيط السعودية.. تصعيد خطير

أدانت الإمارات بشدة محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على "أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين".

وشددت على أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدة الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وشددت الإمارات على دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".